Il marchio del Comune | Sì a regole per tutelare l’utilizzo di “Milano“ Serve l’autorizzazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non utilizzare invano la parola ““. Ilha messo nero su bianco un nuovo “comandamento“ per preservare ildella città, un nome che "oggi rappresenta un’eccellenza, simbolo di prestigio, valori e vitalità economica", si legge in una nota di Palazzo Marino. A questo scopo la Giunta ha approvato il Regolamento peralla registrazione di marchi di terzi contenenti la denominazione “”, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale. Il Regolamento, composto da nove articoli, è stato concepito anche per garantire un’omogenea e accurata trattazione delle richieste di autorizzazione. Tra i principali punti trattati nel Regolamento, si evidenzia che la richiesta di autorizzazione per la registrazione di marchi contenenti il nome “” da ...

La Giunta approva un documento per preservare il nome della città: l’uso deve essere motivato e positivo. Ora la delibera in Consiglio. De Chirico (FI): norme da Corea del Nord, il brand è dei cittadi ...Questi sono alcuni dei punti fermi del nuovo regolamento sui marchi approvato dalla giunta di Palazzo Marino. Si tratta di alcune norme (nove articoli) che, per entrare in vigore, dovranno essere ...Il marchio Brose, in quanto produttore di motori per e-bike ...Nel comunicato stampa, Brose ammette apertamente di aver avuto problemi di guasti prematuri del motore dopo il lancio sul mercato nel ...