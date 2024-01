Il libro inchiesta | dal quale è stato tratto il film con Frances Mc Dormand | racconta la realtà dei pensionati americani | costretti a vagare per il Paese inseguendo lavori stagionali per potersi pagare l' assicurazione sanitaria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 gennaio 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Le novità per le pensioni introdotte dalla legge di Bilancio appena entrata in vigore non modificheranno più di tanto lo status quo, e alla fine la vituperata legge Fornero che in campagna elettorale si è spergiurato di abolire è ancora lì: se non che sarà ancora più difficile approfittare delle scappatoie per anticipare l’età pensionabile ferma ai 67 anni. E per fortuna in Italia c’è ancora una parvenza di sanità pubblica che faticosamente assicura un po’ di serenità a chi ha comunque lavorato un’intera vita e non possiede un’privata, ma per saltare file e lunghe attese e ridare vita al personale medico dei nostri ospedali allo stremo ci vorrebbe ben altro dei palliativi messi in atto. Qualcuno potrebbe rispondere: “È il capitalismo bellezza!” ovvero lo stesso sistema economico che ...