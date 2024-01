Il Genoa vince in rimonta | battuto 2-1 il Lecce

(Di domenica 28 gennaio 2024) GENOVA (ITALPRESS) – Successo inper ildi Alberto Gilardino, che batte per 2-1 ile si rilancia verso la parte destra della classifica. Dopo l’iniziale vantaggio salentino siglato da Krstovic, le reti di Retegui prima ed Ekuban poi riportano i liguri sui binari giusti e condannano l’undici di D’Aversa alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Ritmi da subito alti a Marassi, con ilche al 17? trova l’episodio per il potenziale vantaggio, grazie ad Almqvist che viene atterrato in area da Vasquez e conquista il rigore che Krstovic però non trasforma, facendosi ipnotizzare da Martinez. Errore che tuttavia il centravanti riscatterà poco più tardi, al 31?, con la sua conclusione dalla distanza che, deviata ancora da Vasquez, stavolta si infila dove Martinez non può nulla. Vantaggio per il ...

Josep Martinez, portiere del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Lecce: "Sono molto contento sia per me che per la squadra e per quello che stiamo facendo negl ...