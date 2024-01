Il Genoa batte il Lecce 2-1 e si lancia verso la zona Europa

AGI - Nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, il Genoa si impone in trasferta sul Sassuolo per 2-1: al Mapei Stadium, Gudmundsson ... (agi)

A Krstovic rispondono Retegui ed Ekuban GENOVA (ITALPRESS) - Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della classifica.Batti e ribatti in area giallorossa ...È accaduto con la Lazio, poi, domenica scorsa con la Juventus e oggi contro il Genoa, dove, dopo essere passati in vantaggio, aver tenuto botta agli avversari ...GENOA - Prima la paura poi la felicità. Il Genoa batte il Lecce 2-1 in rimonta davanti ai 32mila del Ferraris. Decidono le reti tra il 70' e il 76' di Retegui ed Ekuban che ribaltano il gol nel primo ...