Il gagliardetto dello Zaire | i Leopardi e la Prima Mondiale

(Di domenica 28 gennaio 2024) IlPiù che unciò che oggi trattiamo riguarda la storia di una Nazione con uno sconsiderato dittatore da una parte ed il lato sportivo dall’altro con la partecipazione dei “ai mondiali del 1974 in Germania, ovvero lavolta che una rappresentativa calcistica della cosiddetta Africa subsahariana arriva a gareggiare alla massima manifestazione iridata. Procediamo però per gradi con un breve inquadramento di quello che avvenne nelloovvero nell’allora Congo qualche annodei mondiali del 1974. Patrice Lumumba, uno degli eroi della lotta per l’indipendenza del paese, diventa primo ministro del Congo nel giugno del 1960. ...