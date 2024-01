Il futuro del ponte San Michele La soluzione vincente è un unico collegamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un, stradale e ferroviario insieme, per sostituire il San, vecchio ormai di 135 anni, che entro il 2031 dovrà essere mandato definitivamente in pensione. Secondo gli ingegneri infatti non reggerebbe troppo oltre, nonostante i recenti interventi di restauro completo costati 24 mesi e 20 milioni di euro di lavori. Sembra sempre più remota l’ipotesi di rimpiazzare con due ponti, uno solo viario e un altro solo ferroviario, lo storico viadotto tra Paderno e Calusco d’Adda, candidato a diventare una meraviglia dell’umanità, che invece sembrava la più plausibile. Sul nuovocorreranno sia i binari della linea Milano - Bergamo via Carnate con doppi binari per entrambe le direzioni di destra e di manca, sia l’asse stradale a due corsie, una per ogni senso di marcia. In alternativa, l’altra ipotesi ...