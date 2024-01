Il film sulla guerra in Ucraina che il Pd vuole censurare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) In questi giorni ho visto un, non in una sala cinematografica ma in una sala di un Circolo privato, alla presenza di un folto pubblico interessato. Il testimone, un dramma cinematografico, non un documentarioin. Diciamolo subito, per evitare fraintendimenti di ogni genere, lo scopo primario delè evidente: rovesciare la narrazione ufficiale, quella diffusa da tutti gli organi di informazione. È dunque undi parte. Come di parte è, del resto, l’informazione che sinora, per due anni, abbiamo avuto attraverso i nostri canali ufficiali d’informazione. Non si vede, però, perché abbia fatto così tanto scalpore l’idea che ilpotesse essere proiettato. Offre un punto di vista diverso, ...