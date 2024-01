Il falso mito delle impronte digitali

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si è sempre ritenuto che i segni lasciati dai polpastrelli fossero esclusivi per ogni dito (e in ogni persona). Ora uno studio basato sull’Intelligenza artificiale dimostra che così non è. E questo potrebbe modificare molte indagini forensi sulla ricerca dei colpevoli di un crimine. Lesono cruciali per il funzionamento della società. Sono parte integrante dei nostri sistemi di autenticazione, dai cellulari ai computer, dai sistemi di sicurezza alle porte e ai cancelli, oltre a costituire lo strumento principeindagini giudiziarie. Tutto questo perché riteniamo che l’impronta di un dito sia unica: nessun’altro ce l’ha. Ma è davvero così? L’intelligenza artificiale sta sfatando ildella loro unicità mettendo in dubbio una serie di assunti che ritenevamo dogmaticamente veri. L’ultimo colpo ...