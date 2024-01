Il dialogo interrotto fa male a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 – Il deputato del Pd Federico Gianassi parla apertamente di un ’governo ostile’ a Firenze. E cita i casi dello stadio Franchi, della tramvia, del parco urbano, dell’Istituto degli Innocenti. Al governatore toscano Eugenio Giani ricordare i giorni di attesa, a fine dell’anno scorso, di un segnale da Roma per i soldi del payback fa riemergere una sorta di incubo: "La delusione per aver ignorato la Toscana e le esigenze dei suoi cittadini mi ha fortemente colpito. Considerato che negli stessi mesi di novembre e dicembre abbiamo vissuto l’inconsistenza nel promesso e non mantenuto aiuto per far fronte all’alluvione, il ridimensionamento ad attività e istituzioni toscane nelle previsioni economiche sui contributi determinati dalla finanziaria, devo dire che l’amarezza è forte e più volte mi sono ripetuto l’antico adagio…”chi fa da sé fa per tre”". E così è ...