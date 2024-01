Il cielo è azzurro sopra Melbourne Jannik Sinner vince l’Australian Open 2024 | è il primo italiano della storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024)scrive ladel tennise conquistaSlamcarriera per il giocatore, che porta a casa una finale epica contro Daniil Medvedev in cui si è trovato in svantaggio di due set a zero ed ha dovuto firmare una rimonta clamorosa. 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 il punteggio finale, maturato dopo 3h44? di gioco, che consegnaalla leggenda.è ildi sempre aree, grazie a questo risultato, ritoccherà il proprio best ranking, salendo al numero 3. PROGRAMMA E COPERTURA ...