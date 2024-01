Il campione Daniele Alesini lascia L’Eredità | “Torno al lavoro in ospedale | c’è bisogno di me” Liorni | “Uno dei più grandi di sempre”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo aver trionfato ed essersi conquistato il titolo di primo superdi questa stagione 2024,hato. Il ritiro è stato annunciato durante la puntata andata in onda ieri, 27 gennaio: “alin. Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo“, ha annunciato l’oncologo dell’Santo Spirito in Sassia. Per quanto il gioco sia stato per lui fonte di emozioni e soddisfazioni, ha sentito che era il momento di tornare al. “Devo dirvi che tutti i bei viaggi, ad un certo punto, devono arrivare ad una fine. Per me, oggi è il momento di tornare a. Ho chiesto tanto ai colleghi che sono stati fino ad oggi supportivi, hanno ...