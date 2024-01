Il Bisenzio deve aspettare Pasqua Pulizia in corso | ma si procede piano Le auto distrutte sono un rebus

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al lavoro per ripulire le sponde del. I segni dell’alluvioneancora evidenti in più tratti, ild’acqua principale della città è stato ferito dall’ondata di maltempo del 2 novembre e oggi, a quasi tre mesi di distanza, il lavoro da fare è ancora lungo. Gli operai inviati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarnoimpegnati nel tratto che va dal ponte Datini a risalire ilverso Vernio. Il tratto è lungo e le opere divanno a passo d’uomo. A rendere tutto più complicato (e lento) ci si mette la burocrazia che in questo caso significa competenze. Gli addetti del Consorzio di bonifica che hanno preso in carico la metà degli interventi di somma urgenza insieme al Genio Civile (tra questi c’è appunto, la manutenzione del) ...

Al lavoro per ripulire le sponde del Bisenzio. I segni dell’alluvione sono ancora evidenti ...In questo caso la competenza è dell’amministrazione che quindi deve affidare il lavoro ad una seconda ...Sono questi i numeri, decisamente bassi, relativi al Comune di Campi Bisenzio alla data di scadenza fissata dalla ...che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione: “Non deve passare il messaggio ...Trecentoventi domande per il Contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari che sono stati evacuati durante l’alluvione del novembre scorso...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #Teleradi ...