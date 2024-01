Il Barcellona non c’è più Sprofonda in casa col Villareal

(Di domenica 28 gennaio 2024) Continua il crollo verticale delche ne prende 5 anche dalChe ilnon fosse più la squadra fenomenale che conoscevamo fino a qualche anno è cosa nota. La squadra che stiamo vedendo in questo inizio 2024 però è davvero disastrosa. I catalani nel pomeriggio di oggi hanno perso per 5 a 3 colal Camp Nou e la tifoseria non l’ha presa affatto bene. I blaugrana occupano attualmente la terza piazza della Liga, ma sono distanti ben 11 punti dal Real Madrid capolista. Atletico Madrid e Bilbao sentono l’odore del sangue e sono pronti ad azzannare la preda mettendo a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League per i ragazzi di Xavi. Proprio col Real Madrid i catalani hanno perso nettamente la finale di Supercoppa di Spagna. Le merengues hanno rifilato ben 4 gol ...

L’ Olimpia Milano ha meglio su Barcellona per 74-70 . La lunga e sofferta partita, valida per l’ Eurolega , ha visto i padroni di casa trionfare sui ... (sportface)

Splendida vittoria per l’ Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega. La squadra allenata da Ettore Messina si rilancia battendo il Barcellona ... (oasport)

Il Bologna esce da San Siro imbattuto per la terza volta in stagione. Finisce 2-2 con il Milan nella 22ª giornata di Serie A, grazie al... (calciomercato)

"Dal 30 giugno non sarò più l'allenatore del Barça" Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti, a margine della brutta sconfitta incassata tra le mura amiche contro il Villarreal, Xavi ...(ANSA) - BARCELLONA, 27 GEN - In attesa che il Girona scenda in campo domani in trasferta contro il Celta Vigo, le due grandi di Spagna hanno disputato oggi i rispettivi impegni per la 22/a giornata ...Xavi, allenatore del Barcellona, lascerà la panchina del club catalano alla fine della stagione. Dopo Juergen Klopp, che tra pochi mesi andrà via dal Liverpool, un altro allenatore top preannuncia l’a ...