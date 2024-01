Il balsamo per labbra al gusto salsa ranch di Burt’s Bees è già esaurito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quello che era iniziato come semplice scherzo, si è trasformato in un prodotto reale talmente popolare da andarein un giorno.e Hidden Valleyhanno annunciato un’insolita collaborazione: un set di balsami perche hanno il sapore di un cestino di ali di pollo. Il setBeees di quattro gusti comprendedi bufalo, sedano croccante, carota fresca e, naturalmente, il marchio Hidden Valley. Ilper lepuò ricordare ai clienti alcuni piatti classici americani, quindisfida di applicarlo sullese ne avete il coraggio, ma non mangiatelo. “NON PER IL CONSUMO. Ovviamente”, avvertiva il ...