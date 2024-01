I programmi in tv oggi | 28 gennaio 2024 | film e intrattenimento

(Di domenica 28 gennaio 2024) Su Rai Uno Il Commissario Montalbano, su Canale 5 torna Terra amara. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Il commissario Montalbano. Una notte, vengono svaligiati una casa al mare e un villino. Con una lettera anonima, il capo della banda lancia una vera e propria sfida a Montalbano. Su Rai 4 dalle 21.21. ...

Per la terza settimana consecutiva il programma sfida la concorrenza di C'è Posta Per Te con Maria De Filippi, in onda in contemporanea su Canale 5 al sabato sera. Anche in questa terza serata del ...Perugia e Monza si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile, che andrà in scena domenica 28 gennaio (ore 15.45) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di B ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.