I giorni della merla portano un caldo anomalo ed è già allarme siccità

Oggi, l'Università Statale di Milano ha conferito a Liliana Segre il titolo di laurea honoris causa in Scienze storiche, riconoscendola per il suo ... (panorama)

Liliana Segre : “Per me il Giorno della memoria è 365 giorni l’anno” “Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho ... (tpi)

Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria : molte le iniziative, in tutta Italia, ma sale la tensione dopo lo stop ai cortei pro-Palestina (corriere)

Il 27 gennaio, Giornata della Memoria , è un momento in cui molte persone riflettono sul passato e commemorano le vittime dell’Olocausto. Tuttavia, ... (youreduaction)

Segre : “Per me il Giorno della memoria è 365 giorni l’anno”

"Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio, perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta questa data per ricordarsi di una vita fa. ... (orizzontescuola)