I fantastici 5 | video intervista a Gaia Messerklinger | «Alessandra è un tornado | lei non è la sua disabilità»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) La nostra, tra i protagonisti della serie I5 nei panni della fisioterapistaFederici, che ci ha parlato del suo personaggio, ma anche di Raoul Bova e Don Matteo Vi presentiamo la nostra, tra i protagonisti della serie I5 nei panni della fisioterapistaFederici. Ci ha raccontato del suo personaggio che definisce “un” e “una donna in contatto con la sua sessualità e fisicità”, della serie che in cui anche i disabili, “sono rappresentati con i loro pregi e difetti”, dei pregiudizi nei confronti della, di come sia ...