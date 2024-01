I Diavoli contro la Juventus della palla ovale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il ritorno a Reggio di Daniele Rimpelli e il suo debutto immediato sono la novità più eclatantetrasferta padovana del Valorugby. Igiocano alle 14.30 al campoGuizza, tana del Petrarca Padova, nella seconda di ritornoSerie A Elite. Daniele Rimpelli, fratello minore di Davide del quale torna a essere compagno di squadra dopo più di un lustro, ha risolto il contratto con le Zebre di Parma a metàsua sesta stagione con la franchigia bianconera. Ventisei anni, un cap azzurro, cresciuto nel Rugby Reggio a pochi passi dalla casa dei nonni alla Canalina, pilone sinistro a differenza del fratello che gioca terza linea, Daniele ha trovato sempre meno spazio nelle Zebre in queste ultime stagioni e dopo il matrimonio e la nascita di un figlio, avvenuta pochi mesi fa, ha deciso ...

