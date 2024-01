Holden ammette di avere un debole per Francesca Tocca | Todaro | “Prima o poi uscirai dalla scuola”

Holden si è sentito attaccato da tutto questo e ha cominciato ...In molti pensano che lo stesso abbia esagerato ma questo non riesce ad ammettere il suo errore in merito a quanto accaduto. Anche Rudy ...Sono volate parole grosse tra Holden e Mida nel momento in cui quest'ultimo ha accusato Holden di essere il responsabile dello sporco in casetta ...Nell'odierno appuntamento con il daytime di Amici 23, il professore Rudy Zerbi ha contestato le ultime dichiarazioni di Mida su Holden.