Highlights Sinner-Medvedev | finale Australian Open 2024 VIDEO

There will be a new Australian Open men's champion on Sunday night as Jannik Sinner takes on Daniil Medvedev at Rod Laver Arena. Italian fourth seed Sinner will go in favourite after vanquishing ...IL COMMENTO – «Stop a @juventusfc fermata sul pari da @EmpoliFC.In 10 dal 18mo per la giusta espulsione di #Milik i bianconeri vanno in vantaggio con #Vlahovic ma si fanno raggiungere da ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sinner Medvedev, alle 9.30 la finale di tennis agli Australian Open 2024. DIRETTA ...