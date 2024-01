Highlights Milano-Sassari 80-65 | Serie A 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilcon glidi Olimpia-Banco di Sardegna80-65, sfida valida per la diciottesima giornata diA. Primo tempo molto equilibrato con nessuna delle due squadre che riesce ad avvantaggiarsi. Nella ripresa ci prova, che va sul +8 ma poi si inceppa completamente.invece comincia ad ingranare e infila un parziale di 22-0 che gli regala la quarta vittoria consecutiva in campionato. Miglior realizzatore per i biancorossi Napier con 17, seguito a ruota dal rientrante Mirotic a quota 16. Agli ospiti non bastano i 20 di Tyree, con Charalampopoulos che ne aggiunge 13. 12 punti a testa infine per Jefferson e Diop. SportFace.