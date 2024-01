Highlights e gol Monza-Sassuolo 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la ventiduesima giornata di. Scontro per uscire dal torpore e dalla crisi tra due squadre non in gran forma e con nubi sulla salvezza che sembrava scontata. Primo tempo show dei brianzoli: gol annullato per fuorigioco a Dany Mota, poi arriva comunque il vantaggio firmato Colpani. Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra, ma non ci sono altre reti. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Il video con Highlights e gol di Potenza-Juve Stabia 1-3, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Al ... (sportface)

Il Monza ha la meglio del Sassuolo con una rete di Colpani, pari tra Verona e Frosinone nel match salvezza delle 15 ...Al 20', un gol di Portu su assist di Gutierrez porta in vantaggio il Girona. Questa rete si rivela fondamentale per ottenere i tre punti, che temporaneamente riportano la squadra di Michel in testa ...Il 12 esimo gol in campionato di Vlahovic non basta alla Juventus per battere l'Empoli in una gara certamente condizionata dall'espulsione di Milik al 17': il match dello Stadium finisce 1-1, con ...