Highlights e gol Genoa-Lecce 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Il video con Highlights e gol di Potenza-Juve Stabia 1-3, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Al ... (sportface)

dopo il gol del vantaggio di Kouda. Di Torregrossa, sempre su rigore, e ancora Bonfanti le reti dei pisani, che non bastano a portare a casa punti. Di seguito gli highlights della sfida e il programma ...Weekend da incorniciare per le due squadre Under 13 del Sassuolo che, a meno di una settimana dallo scontro diretto vinto dal gruppo di Casarano, sono tornate in campo per la quarta giornata di ritorn ...Al gol di Vlahovic al 50' replica Baldanzi (70'). Decisiva l'ingenuità di Milik che costringe i suoi a giocare in 10 uomini. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o ...