Highlights Brescia-Pistoia 109-90 | Serie A 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilcon glidi Germani-Estra109-90, sfida valida per la diciottesima giornata diA. In vantaggio dall’inizio alla fine la formazione allenata da coach Magro, che scappa via subito nel primo quarto.rimonta nella ripresa guidata da Varnado e Moore, ma i padroni di casa dimostrano il perché sono primi in classifica e sigillano la gara. Man of the match CJ Massinburg, che chiude con 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra peranche Bilan con 19 punti, Della Valle con 16, Christon a quota 15 e Burnell 10. Anon bastano i 20 punti di Varnado, seguito da Moore a quota 18, Hawkins 17, Ogbeide 14 e Wheatle 12. SportFace.