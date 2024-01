Guerra ultime notizie Ostaggi israeliani | per Netanyahu sui negoziati ci sono ancora divari significativi Attacco contro chiesa italiana a Istanbul | 1 morto

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tre soldati americanistati uccisi e almeno 25rimasti feriti in undi droni durante la notteun piccolo avamposto americano in Giordania. L’amministrazione Biden starebbe valutando di rallentare o sospendere la fornitura di alcune armi offensive a Israele come leva per convincere il governoa ridurre l’offensiva militare a Gaza. Per il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, con la presidenza del G7 l’Italia ha nuove opportunità per coordinare un più ampio impegno globale nel respingere l’russo all’Ucraina e all’ordine mondiale che il G7 rappresenta.