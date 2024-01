Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di domenica 28 gennaio 2024)live dellatraoggi, domenica 28 gennaio Dopo il no della Corte dell’Aia alla richiesta di archiviare le accuse di genocidio,punta a rimuovere l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi da Gaza. Secondo il ministro degli Esteri Israel Katz,cercherà di impedire all’Unrwa di operare nella Striscia dopo la, alla luce delle accuse di coinvolgimento nell’attacco didel 7 ottobre rivolte dallo Stato ebraico nei confronti di 12 dipendenti dell’agenzia, poi rimossi. Intanto continuano i bombardamenti nell’enclave palestinese e in particolare al sud, nella zona di Khan Yunis. Secondo Medici senza frontiere l’ospedale Nasser, diventato il principale della Striscia è al collasso, rischiando di ...

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora ...In ogni caso, il tema Israele-palestinesi è comparso come il capitolo di una ...prima di tutto dagli islamisti che vogliono la guerra perenne.Al Cpa l’evento ‘scomunicato’ per l’accostamento tra olocausto e guerra in Palestina. Gli oppositori: "Ciò che accade oggi non ha nulla da spartire con l’eccidio nei lager nazisti".