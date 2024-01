Guerra a Gaza | il capo del Mossad a Parigi per discutere un’intesa sulla liberazione degli ostaggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) IldelDavid Barnea si trova in queste ore aper incontrare le delegazioniUsa, del Qatar e dell’Egitto su un possibile accordo per il rilascio. Lo hanno confermato tre fonti citate da Haaretz. Barnea ha incontrato il direttore della Cia Bill Burns, i premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e ildell’intelligence egiziana Abbas Kamel. Sul tavolo negoziale una pausa nelladi 2 mesi in cambio del rilascio di oltre 100. Fonti israeliane, citate da Canale 12, hanno tuttavia ridimensionato le attese sui negoziati, sottolineando che il maggiore ostacolo a un accordo è la richiesta di Hamas che lo stato ebraico fermi il conflitto e si ritiri del ...

Mariam ha 34 anni, un figlio di 8 e vive in un rifugio di fortuna ad Adré, nel Ciad orientale. Come Amira, Mahamat e altre migliaia di persone di ... (tpi)

E' la prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza. Nell'attacco di stanotte con droni contro una postazione Usa in Giordania sono rimasti feriti ...La sfida per Israele non è affatto semplice: deve garantire la sicurezza propria e dell’intera regione, mantenere il sostegno degli Stati Uniti, porre fine all’incubo umanitario a Gaza ed evitare di ...L'uccisione dei tre soldati americani è avvenuta nella Torre 22, vicino al confine con la Siria .