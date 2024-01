Gubbio-Lucchese 1-0 | tre punti d’oro per i rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 – Una vittoria che lancia un segnale importantissimo. Ilnon offre la migliore delle prestazioni ma la vince grazie ai cambi, in particolare a Bernardotto, che ha spostato gli equilibri, e Rosaia, che trova il primo gol in magliadal peso specifico importantissimo. Ora la classifica sorride eccome: iltiene il passo delle prime della classe, guadagna il sesto posto a 37, scavalcato il Pontedera, ma soprattutto aumentato il distacco dalla Virtus Entella ottava a sette lunghezze. Il primo tempo non offre particolari emozioni. Due occasioni per gli ospiti: ci prova Yeboah all’8° ma il suo mancino termina a lato, poi al 31° Guadagni svetta su cross di Quirini ma manda alto; in mezzo, la rovesciata di Udoh su assist di Corsinelli al 26° finisce di poco ...