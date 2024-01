Gstaad Guy | chi è l’influencer misterioso che prende in giro i super ricchi | così è diventato il miliardario più amato di TikTok

(Di domenica 28 gennaio 2024) È ilpiùdi. E forse il più simpatico. Si chiama Constance, ed è un bon vivant inglese che vive sulle Alpi svizzere. Constance, in realtà, non esiste: è la (geniale) parodia creata da TheGuy, account satirico che su Instagram einlo stile di vita old money e gli assurdi problemi degli ereditieri. Tipo: viaggiare in seconda classe in aereo? à la poubelle. Cioè: da evitare a tutti a costi, nella pattumiera. La sua sagoma è inconfondibile: riccioli biondi accuratamente pettinati con la riga al centro, espressione di perenne disgusto e abiti Loro Piana dalla testa ai piedi. I suoi video, ormai virali, sono riusciti nell’impossibile: coniugare l’ironia accessibile dei meme all’inaccessibilità patinata del mondo del lusso. ...

Launched in 2019 by mother-and-daughter duo Tanya and Elena Branzburg, the label grew by social media-powered word-of-mouth and splits profits with its female artisans.L’era degli influencer come l’abbiamo conosciuta sta per volgere al termine. Non si tratta solo delle implicazioni del caso Chiara Ferragni, ma ...Nel 2024 sui social funzionano ironia, autenticità e intraprendenza, per tutto il resto, bastano i virtual influencer ...