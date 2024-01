Grosseto | sorpresi a rubare le piante destinate al Festival di Sanremo | quattro arresti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il furgone giallo appostato nella boscaglia di Sticciano Scalo, nel Grossetano, aveva attirato l’attenzione di carabinieri e addetti ai lavori già da qualche giorno. Quando i militari della forestale sono intervenuti, hanno sorpresouomini intenti a tagliare diversedi lentisco e caricarle sul mezzo. Un furto mirato: il gruppo ha infatti messo le mani non suqualsiasi ma su quellea essere portate in Liguria e vendute per gli allestimenti deldi. Dove, dopo la musica, sono proprioe fiori i veri protagonisti. Il valore degli arbusti recisi, secondo una stima dei carabinieri di Paganico, si aggira sui 60mila euro. Così iuomini di 31, 34, 35 e 54 anni, di origine tunisina e tutti residenti ...

Quattro tunisini sono stati arrestati dai carabinieri forestali nei boschi vicino a Grosseto mentre rubavano, in una proprietà del Demanio, piante di lentisco, che sarebbero state portate ...