Griselda arriva dove nemmeno le serie Narcos si erano mai addentrate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Solidamente in cima agli ascolti di Netflix fin dal giorno della sua uscita,esordiva forte del fatto di poter contare su una buona parte del team creativo di, un “franchise” del genere crime che ha contribuito e contribuisce traoriginale, prequel e spin-off, al successo della piattaforma, eppure aveva l’incognita della sua protagonista (e produttrice), Sofia Vergara, un’attrice amatissima principalmente per unacomedy (Modern Family) e che, per sua stessa ammissione, era qui «al suo esordio nel genere drammatico», per la prima volta «sempre in scena» e quindi alle prese «con molti più parti parlate», ovvero più dialoghi e più monologhi di quanto non fosse abituata. Come se la sarebbe cavata? Sicuramente aveva una grande motivazione, anche insolita. Il suo primo “incontro” con il ...