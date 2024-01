Grazie Jannik | sei l' eroe positivo di cui il tennis e l' Italia avevano bisogno | un genio senza sregolatezza

(Di domenica 28 gennaio 2024) Chi l'ha detto che gli eroi debbano necessariamente mostrare il ghigno da belli e maledetti? In un mondo che corre alla velocità della luce, dove spesso la forma travolge la sostanza, si va sempre a caccia del gesto eclatante, della trasgressione, dele della sua. Ebbene,Sinner, lontano anni luce da questo tipo di profilo, è la dimostrazione di come si possa essere normali...

Jannik Sinner ha sconfitto Stefanos Tsitsipas per 6-4, 6-4 nel suo match d’esordio alle ATP Finals , il torneo riservato ai migliori otto tennisti ... (oasport)

L’Italia ha vinto la Coppa Davis 2023. Gli azzurri hanno sconfitto l’Australia per 2-0 sul cemento indoor di Malaga e sono così riusciti ad alzare ... (oasport)

Tutto vero: Jannik Sinner vince gli Australian Open superando Daniil ...Sinner trionfa dopo 3 ore e 44 minuti di gioco, grazie a una clamorosa rimonta. Sotto di due set, vince i successivi tre ...Jannik Sinner vince gli Australian Open ...Primo set al russo Medvedev che s'impone 6-3 grazie ad un doppio break al terzo e nono game. Il numero quattro del mondo, reduce dall'impresa contro Novak ...Il break decisivo nell'ultimo atto si è manifestato sul 4-2, Medvedev ha poi provato a rientrare in gara sul 5-3, ma l'altoatesino non ha dato segni di cedimento: 6-3 finale ed esplosione di gioia per ...