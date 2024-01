Gratta e vinci | c’era dentro fino al collo | ben gli sta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 gennaio 2024), quando l’ha scoperto non è riuscita a controllarsi: così impara a prenderla in giro in certe circostanze! Se lo sentiva, evidentemente, che stavolta sarebbe andata in maniera diversa. Ed è per questo che ha fatto qualcosa che, in genere, non fa. Come se davvero sapesse già, in cuor suo, che quello sarebbe stato un giorno molto speciale. Il giorno, a lungo atteso, in cui le loro vite, finalmente, sarebbero cambiate. InstagramUn uomo del Missouri, nei giorni scorsi, si è recato a Ballwin, sobborgo di St. Louis, per fare un po’ di compere. Ha depennato tutte le voci dalla sua lista di cose da fare e, prima di mettersi in auto per rientrare a casa, ha pensato di concedersi un’altra sosta ancora. Sa bene che sua moglie è una vera e propria fanatica dei, motivo per il quale ha deciso di ...