Grande Fratello sondaggi 29 gennaio | risultati piuttosto univoci

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lunedì 29ci sarà una nuova puntata del. In tale occasione si saprà l'esito del televoto che, in questa circostanza, è eliminatorio. Questo, dunque, vuol dire che uno tra Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Federico Massaro e Stefano Miele dovrà definitivamente abbandonare la casa più spiata d'Italia rinunciando alla possibilità di concorrere per il montepremi finale. Ipresenti sul web stanno dando dei. Il pubblico da casa pare siaconcorde sullo stabilire chi sia la persona più votata e quella meno.puntata 29: chi rischia l'eliminazione I ...