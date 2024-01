Grande Fratello | nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi | “Ecco perché mi sono profondamente offesa”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo le tensioni degli ultimi giornihanno provato a trovare unpunto di incontro e in modo molto sereno e tranquillo hanno parlato dei motivi che li hanno portati a discutere. Motivi che stavano mettendo a rischio la bella amicizia che si era venuta a creare. Dopo la puntata del, andata in onda martedì scorso, traerano venutesi a creare delle tensioni. L’attrice romana, attaccata da alcuni coinquilini, in particolare da Perla Vatiero, non si era sentita difesa dal modello.però durante undopo la diretta aveva dichiarato la sua intenzione a non volersi schierare. Il gieffino, lamentandosi con Bea, aveva ...

L’esperienza al Grande Fratello per Massimiliano Varrese si sta trasformando in un incubo. Arriva il duro pensiero della famiglia dell’attore. Tra i personaggi più discussi dell’edizione in corso del ...La madre, la sorella e la zia dell’attore hanno manifestato rabbia e sofferenza in merito alla gogna social che sta trasformando in un incubo la sua avventura.Ancora una volta il pubblico del Grande Fratello si scatena per quello che è successo: ecco cosa è accaduto e i dettagli ...