Grande Fratello Massimiliano Varrese | interviene la famiglia | È un gioco al massacro | basta!

L’esperienza al Grande Fratello per Massimiliano Varrese si sta trasformando in un incubo. Arriva il duro pensiero della famiglia dell’attore. Tra i personaggi più discussi dell’edizione in corso del ...La madre, la sorella e la zia dell’attore hanno manifestato rabbia e sofferenza in merito alla gogna social che sta trasformando in un incubo la sua avventura.Ancora una volta il pubblico del Grande Fratello si scatena per quello che è successo: ecco cosa è accaduto e i dettagli ...