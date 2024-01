Grande Fratello | Marco Maddaloni e il cambiamento di Perla | “All’inizio non eri così!” La Vatiero spiega perché

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fin dal suo ingresso nella Casa delha stretto un bel rapporto con, tanto da considerarla una “sorellina”, da proteggere e comprendere. Durante uno scambio di confidenze, lo sportivo ha ammesso di averla trovata cambiata rispetto a quando nella Casa di Cinecittà c’era anche il suo ex Mirko Brunetti. Prima era molto taciturna, fin troppo silenziosa, ora invece è più solare, attiva, più vivace., non eri così. Aggiungendo di apprezzare moltissimo questo suo modo di fare vulcanico ed esuberante.hato cosa la frenava: Sono un diesel. Ho bisogno di tempo per carburare, ma qui c’era una situazione difficile con Mirko, poi è arrivata Greta. Alla loro chiacchierata si è ...