Grande Fratello | è scontro tra Vittorio Menozzi e Fiordaliso | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Animi accesi nella Casa del, questa volta per un pentolino… di troppo! Nelle scorse ore la pigrizia diha fatto infuriaree Massimiliano Varrese ha invitato la cantante a mettere, come monito, un pentolino sporco sul suo comodino. Apriti cielo! A quel punto il modello è sbottato contro la donna: Non troviamo un pretesto specifico di un pentolino che non ha creato nessun problema per dire una cosa vera che però è diversa. Ho detto che il pentolino è il pretesto per parlare di una questione più in generale. In generale hai ragione. Ma allora tu dici faccio il gesto estremo così capisce ancor di più. Ho capito zia, infatti non sguaino mica la spada per un pentolino. Io dico che non sguaino la spada per un pentolino. Zia se vuoi ti nomino altri duecento motivi ...