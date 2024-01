Grand Prix d’Amerique 2024 | Idao de Tillard conferma il pronostico e domina Settima Ampia Mede SM

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutto secondoa Parigi:de, il favorito numero 1 della vigilia,l’edizione numero 103 dele vince davanti ad Hokkaido Jiel, secondo, ed a Joviality, cavalla svedese, terza. Mai in corsa per le posizioni di testa i cavalli italiani:SM chiude, mentre Vivid Wise AS si classifica nono. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome, il titolo più prestigioso del trotto mondiale, quello di Sulky World Champion, va dunque addeche, con uno scherma di gara perfetto, prende la testa nell’ultima curva econ il crono di 3’13?2, per 1’11?6 al km, a 0?8 dal record della ...