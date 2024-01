Graduatoria interna di istituto | esclusione assistenza genitore | necessaria domanda di trasferimento Tutte le condizioni

Sta per chiudersi la finestra temporale per presentare domanda di partecipazione al Concorso scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: il termine ... (orizzontescuola)

Gli esponenti modenesi: "Per avere maggior punteggio in graduatoria non servono gli anni di residenza e lavoro sul territorio. Così si favorisce chi è appena arrivato".Fratelli d’Italia Modena darà avvio a una campagna di raccolta firme per sensibilizzare la popolazione e chiedere a Bonaccini e a tutto il Pd regionale di fare un passo indietro nella scelta di cambia ...La protesta di un pesarese che ha partecipato alla selezione del 2020 "Hanno indetto due nuove prove senza scorrere la nostra graduatoria".