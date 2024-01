Golf | PGA Tour San Diego 2024 | trionfo storico per il francese Pavon | Molinari solo 73esimo

Dopo le due settimane alle Hawaii il PGA Tour torna negli Stati Uniti continentali per la 65esima edizione del The American Express, il primo di una ... (oasport)

Francesco Molinari torna a giocare sul PGA Tour e lo farà al Farmers Insurance Open , al via domani a La Jolla (San Diego) in California. Dopo gli ... (sportface)

L'azzurro sarà in gara sul field di San Diego dovve Homa difende il titolo ROMA - Il PGA Tour resta in California dove è in programma il Farmers ... (ilgiornaleditalia)

In California, al Torrey Pines Golf Club, dopo sette uscite consecutive ...ha festeggiato il suo primo titolo sul PGA Tour all'11esima partenza, portandosi al secondo posto nella FedEx Cup. Nell'era ...Matthieu Pavon è il vincitore del Farmers Insurance Open 2024. Il francese, con un colpo di mano non da poco alla buca 18, riesce a girare in proprio favore le sorti del torneo che si disputa al Torre ...In California, al Torrey Pines Golf Club, dopo sette uscite consecutive ...ha festeggiato il suo primo titolo sul PGA Tour all'11esima partenza, portandosi al secondo posto nella FedEx Cup.