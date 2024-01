Gli chiedono di Ngonge | la risposta di Mazzarri in conferenza è imperdibile | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le parole di Walterinstampa dopo il pareggio in trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri Era da tanto tempo che una squadra come il Napoli non faceva un singolo tiro in porta, eppure questo si è verificato questa sera contro la Lazio. Il tabellino dello Stadio Olimpico alla fine ha registrato uno 0-0 che regala un punto ad entrambe le squadre. Tante sono state le assenze per la squadra di Walterche tra infortunati, squalificati e giocatori impegnati in Coppa d’Africa, ha dovuto stravolgere la sua formazione iniziale. Ancora una volta il modulo scelto dall’allenatore toscano è stato il 3-4-2-1. Difesa a tre che ormai sta ritornando uno dei punti fondamentali su cui basare la squadra per. Ottime le prestazioni di Lobotka, il migliore in campo, e di Ostigard, autore di alcune ...