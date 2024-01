Gli agricoltori | Chiarimenti sulle aree allagabili

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il tema dellecontinua a essere gravato di interrogativi: "mancano certezze, manca una legislazione, mancano i fondi", fa notare il presidente di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini. Glihanno già avuto un incontro a novembre con le istituzioni, dal quale sono però emerse più domande che risposte. Lesono quelle porzioni di territorio più prossime ai fiumi, nelle quali dare sfogo alle acque in occasione di piene, per evitare che si verifichino inondazioni nelle parti invece urbanizzate. La loro presenza è più che mai fondamentale proprio nell’arco di tempo che si sta attraversando oggi, quello insomma precedente l’entrata in funzione delle casse d’espansione – quelle sul Senio, pronte ma che ancora devono essere collegate al corso del fiume, e quelle invece su ...

Un altro punto cruciale della protesta è legato alla sacrosanta rivendicazione di un prezzo giusto per i prodotti agricoli. Non è una novità che gli agricoltori si trovano schiacciati, da un lato da ...Gli agricoltori di tutta l'Unione Europea sono in rivolta. Questa notizia, riportata da diversi telegiornali, mostra immagini di proteste anche forti provenienti da diversi Paesi dell'Unione Europea.