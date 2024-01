Giovanni Malagò celebra Jannik Sinner | “Nel Pantheon dei miti intramontabili del tennis mondiale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Da oggi, più che mai, neldeidelazzurro e”. A scriverlo è il presidente del Coni,dopo lo storico trionfo diagli Australian Open 2024 in una finale che lo ha visto recuperare due set di svantaggio, fino al 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 definitivo in tre ore e tre quarti di battaglia. “Uno stratosfericoè il re dell’AusOpen dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile – scrive su Twitter il numero 1 dello sport italiano -. Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni dopo l’ultimo successo firmato da Panatta: è storia da applaudire, vivere e proiettare all’infinito per scrivere nuove pagine di ...