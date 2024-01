Giorno della Memoria | Quella notte maledetta in cui presero il babbo Oggi tanta superficialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Montelupo Fiorentino, 27 gennaio 2024 – “Fossi! Fossi! Scenda giù. La vogliono in caserma". Se lo ricorda bene, quel vocione. "Mi squarciò il sonno e poi l’anima. Salirono in tre, vestiti di scuro, con degli stivaloni neri, pesanti, e i cappelli. Piombarono in camera da letto e mi strapparono via il. Ho quasi 87 anni, sa. Non mi ricordo cosa ho mangiato per cena. Ma dimi è rimasto addosso tutto il dolore". Liliana Fossi aveva 7 anni quando fu testimonedeportazione del padre: Dante Fossi, detto Micca, del 1903. Nato a Montelupo Fiorentino e morto il 25 aprile del ’45 a Ebensee. Accadde tutto in via Torre 33, 80 anni fa. Che ricordo ha di suo padre? "Era una persona umile, lavorava alla vetreria Nardi, faceva i turni di sei ore e tutti i sabati andava a riscuotere. Di tessere lui non ne ha ...