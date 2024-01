Giornata della Memoria al cimitero ebraico Ghinelli | Un monito perenne per l’umanità

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unadi celebrazioni quella di ieri per ricordare la, quel 27 gennaio del ’45 in cui i cancelli di Auschwitz furono abbattuti e al mondo fu svelato l’orroreShoah. Ieri mattina in Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore del PresidenteRepubblica, concesse ai cittadini italiani, civili e militari, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale che sono andate alladi Adorno Focard e a quella di Ferruccio Marcuccini. Molto partecipata a mezzogiorno la celebrazione aldegli Ebrei al parco Aldo Ducci di Arezzo. "Oggi più che mai è doveroso il ricordo dell’Olocausto, dell’immane strage compiuta contro il ...

Polemiche a Pietrasanta per la celebrazione della Giornata della memoria. Il Comune ha organizzato un evento il 31 gennaio, suscitando le critiche del Pd che sostiene che la ricorrenza debba essere ...