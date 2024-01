Giordano | «Fiorentina-Inter equilibrata La Juventus? Poteva perdere!»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Prosegue l’avvicinamento a, che prenderà il via alle 20.45 di stasera. L’ex attaccantevenuto a Rai Sport, oltre a dare un commento sulla partita valuta come laarriverà al derby d’Italia. SPERANZA DI VETTA – Laieriandare a +4 sull’, e invece l’Empoli ha negato l’ennesima vittoria di corto muso a Massimiliano Allegri. Che per Brunoha rischiato molto: «Io credo che sia un punto guadagnato, perché un’ora e un quarto in dieci senza Danilo, Federico Chiesa e Adrien Rabiot… Ha rischiato di vincerla e ha rischiato anche di perderla, per cui in queste condizioni credo sia un punto guadagnato che ti fa andare a Milano con la speranza di stare vicini a loro. Perché una ...

