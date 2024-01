Gioia Sinner ' vittoria speciale | mi sono sentito a casa'

(Di domenica 28 gennaio 2024) "E' una, un torneo incredibile, due settimane fantastiche: qui mi". Jannikè il volto della felicità mentre solleva il trofeo degli Australian Open, il suo primo Slam in carriera, 48 anni per un italiano dopo il Roland Garros di Panatta. "E' fantastico giocare qui, amia sta nevicando,a -20 è più bello giocare al caldo - ha sorriso il tennista azzurro -. Auguro a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori. E' tutto, ci vediamo il prossimo anno".

Jannik Sinner è nella storia, Jannik Sinner è il ragazzo d'oro. Jannik Sinner è campione Slam. Una gioia talmente grande da buttarsi a terra ed esplodere finalmente in un'emozione senza limiti. Il punto, la gioia e poi Jannik che si butta a terra per godersi il trionfo. E a Sesto Pusteria, nel centro sportivo dove iniziò a giocare, la festa della sua gente. Ma è tutta l'Italia a celebrare. ROMA, 28 GEN. - Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil