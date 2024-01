Giocava nel Manchester United | ora è un prete | “Non ero felice nel calcio”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) eSi tratta della nuova vita di Philip Mulryne, per tredici anni calciatore professionista ora devoto alla chiesa e alla sua fede Da calciatore a. L’ex centrocampista dele del Norwich è ora conosciuto come Frate Philip Mulryne, sacerdote dell’Ordine Domenicano. Ha fatto 13 anni come giocatore professionista, dopo essere stato notato da uno scout dellomentrenella sua città natale di Belfast quando aveva 14 anni. Ha subito firmato con i Red Devils diventando professionista nel 1994. Il suo debutto in Premier League è avvenuto nell’ultima giornata della stagione 1997/98 contro il Barnsley. Dopo di che si è trasferito al Norwich, dove è rimasto per ben sei stagioni collezionando 172 presenze e segnando 20 gol. La squadra del...