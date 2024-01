Giocate | fiducia e leadership tecnica | Atalanta | questo De Ketelaere fa sognare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Bergamo. Per Gian Piero Gasperini è stata “la sua miglior partita da quando è all’“. Soggetto, ovviamente, è Charles De. Ed è difficile contestare le parole del mister in conferenza stampa al termine del 2-0 con cui la Dea ha archiviato la pratica Udinese nel sabato (27 gennaio) pomeriggio primaverile del Gewiss Stadium. Il belga è andato a referto con due assist, entrambi da sinistra, entrambi per i due compagni d’attacco: il primo per Miranchuk, il secondo per Scamacca, che non segnava da due mesi. E già ci era andato vicino nel primo tempo, senza però riuscire a pescare la carta giusta. I suoi gol potevano essere molti di più, come di più potevano essere anche gli assist di Charles. Schierato sul lato sinistro del tridente ormai più che consolidato, un ruolo abbastanza inedito per i suoi canoni – anche se gli attaccanti del Gasp ...